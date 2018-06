ROMA – Sandra Bullock non girerà mai scene di sesso. Quindi non chiedetelo nemmeno!

Sembra proprio che l’attrice, apparsa recentemente in Ocean’s 8, abbia inserito all’interno del suo contratto una clausola in cui è specificato che non accetterà mai di girare scene di intimità. “Non sono il tipo di persona che dice ‘Voglio registrarmi mentre sono in intimità con il mio compagno per vedere quale sia il mio angolo migliore’”, ha detto l’attrice in un’intervista pubblicata sul Sunday Times. “Non ho intenzione di sapere quale sia il mio angolo migliore. Non voglio cercarlo né tantomeno vederlo. Proprio per questo, non succederà mai che mi vediate girare scene di questo tipo in un film”.

Riferendosi al fatto di non aver mai interpretato ruoli di donne convenzionali nei suoi film, la 53enne ha affermato: “Tutto durante la mia carriera è stato una lotta e sempre lo sarà, perché non ho assolutamente intenzione di indossare i panni della donna tipo” – ha raccontato la Bullock – Ero sempre lì a chiedere al regista ‘potremmo evitare lo schema narrativo tipico della donna che si innamora pazzamente di un uomo ? Se dovesse esserci una scena romantica, possiamo renderla allo stesso tempo simpatica ?’”.

Sandra sa benissimo come farci ridere e lei stessa, nonostante abbia interpretato ruoli drammatici e abbia recentemente galleggiato nello spazio al fianco di George Clooney, ha affermato di adorare le commedie. In ogni caso, che si tratti di commedia o meno, Sandra Bullock rimane una tra le attrici più pagate al mondo e lei stessa ha dichiarato di essere riuscita a diventare quella che è grazie anche alle numerose persone che nel corso della sua carriera l’hanno convinta che per diventare qualcuno non era necessario accettare tutte le offerte che le venivano proposte.

