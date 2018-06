B-Team, arriva in Italia la webserie di Grey’s Anatomy

ROMA – Arriva anche in Italia B-Team, la webserie di Grey’s Anatomy. Protagonisti gli specializzandi che il pubblico ha conosciuto nel corso della quattordicesima stagione del medical drama. A dirigerli Sarah Drew (April Kepner), al suo debutto come regista. Da domani, gli episodi saranno disponibili sul sito www.foxlife.it. Sei in tutto, ognuno raccontato da un punto di vista diverso. Quello delle sei matricole.

Nel cast Sophia Taylor Ali (Dahlia Qadri), Jake Borrelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Jaicy Elliot (Taryn Helm), Rushi Kota (Vik Roy) e Jeanine Mason (Sam Bello).

In B-Team, immancabili gli attori di Grey’s Anatomy: Justin Chambers, Kevin McKidd, Kelly McCreary, James Pickens Jr. e Chandra. Rispettivamente Alex Karev, Owen Hunt, Maggie Pierce, il dottor Webber e Miranda Bailey.