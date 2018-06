The Kolors feat J-Ax “Come le onde” in pre-save su Spotify

“Facciamo come le onde, via lontano e poi ritorniamo. Questa vita è folle…”

Una storia d’amore, fatta di andate e ritorni, quando sei costretto a lasciare chi ami per costruire il tuo futuro. Ma la testa e il cuore richiamano sempre al luogo di partenza.

E’ questo il mood “Come le onde”, il nuovo spumeggiante singolo di The Kolors, scritto dal frontman Stash, con Davide Petrella, impreziosito dal featuring di J-Ax, in uscita il prossimo venerdì 6 luglio, che si può già pre-ordinare da oggi su iTunes e pre-salvare su Spotify.

Un brano molto vivace, orecchiabile, che si candida a essere la nuova hit dell’estate, prodotto da Stash con la collaborazione di Daddy’s Groove , “Come le onde” è una release Island Record/Universal Music Italia.

“Sono molto felice di questo nuovo lavoro, lo sentiamo molto nostro, coerente con il nostro percorso – dice Stash -. Quando l’ho scritto, ho pensato a un qualcosa di autobiografico, che credo racconti un percorso di vita di tanti ragazzi. Lasciare il proprio amore perché il lavoro o lo studio chiamano da un’altra parte, ci racconta un po’ tutti, a tutte le età. La vita oggi è un continuo andare e tornare, e come sappiamo, al cuor non si comanda! Mi inorgoglisce il featuring con J-ax, che ancora una volta ha dimostrato la sua nobiltà d’animo. Ha amato subito il pezzo e ha deciso di darci il suo prezioso contributo, che ha dato un valore aggiunto al tutto. Speriamo che i nostri fan, possano amare “Come le onde” così come la amiamo noi”.

E da oggi, “Come le onde” si può pre salvare nella libreria di Spotify: tra tutti coloro che lo faranno, dieci fan, avranno la possibilità di partecipare all’esclusivo pre ascolto insieme alla band.

Disponibile anche il pre order su iTunes