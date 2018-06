Su Pokémon GO arrivano gli scambi di Pokémon: ecco come funzionano

ROMA – Pokémon GO si fa sempre più “sociale”: Niantic Labs ha introdotto alcune novità molto attese dai giocatori.

Aumentano i modi di interagire tra allenatori grazie alla funzione Amici che consente, tra gli altre, gli scambi di Pokémon.

Ecco quello che c’è da sapere.

AMICI

La tanto attesa funzione Amici sarà resa disponibile entro la fine di questa settimana, consentendo agli Allenatori di connettersi con amici reali e tenere traccia delle proprie avventure in Pokémon GO.

Sarà possibile inviare oggetti ai vostri amici, ottenere dei bonus e perfino scambiare Pokémon.

Per aggiungere un amico in Pokémon GO, bisognerà prima conoscere il suo codice Allenatore, un ID univoco che è possibile condividere in diversi modi.

Per invitare un Allenatore a diventare vostro amico, basta inserire il suo codice Allenatore e inviargli una richiesta.

Se accetta, diventerete amici e potrete vederlo nell’elenco dei vostri amici.

PACCO AMICIZIA

Quando fate girare un Disco foto presso un PokéStop o una Palestra, potete ricevere un pacco amicizia speciale.

Anche se non potete aprire i pacchi amicizia che ricevete dai PokéStop, potete inviarli a un amico presente nell’elenco dei vostri amici.

All’interno del pacco amicizia ci sarà una scorta di oggetti utili, che il vostro amico riceverà con una cartolina che mostra dove avete preso il pacco amicizia. I pacchi amicizia possono anche includere una sorpresa speciale: un Uovo che, quando si schiude, contiene una Forma di Alola di un Pokémon scoperto nella regione di Kanto.

BONUS AMICIZIA

Quando inviate un pacco amicizia a un amico o vi sfidate in a una Lotta Raid o lotta in Palestra, potete aumentare il vostro livello di amicizia. Man mano che il vostro livello di amicizia aumenta, sbloccherete dei bonus quando giocherete insieme. Ad esempio, quando partecipate a una lotta in Palestra o a una Lotta Raid con un vostro grande amico, potete ottenere un bonus attacco per dare un vantaggio ai vostri Pokémon. Potete aumentare il vostro livello di amicizia una volta al giorno per ogni amico.

SCAMBI DI POKÉMON

Potete anche aumentare il vostro livello di amicizia scambiando Pokémon con un amico. Se siete vicino a un amico e avete un Livello Allenatore di 10 o superiore, potete scambiare i Pokémon che avete catturato con quell’amico. Con uno scambio otterrete un bonus caramelle per i Pokémon che avete scambiato, e tale bonus può aumentare se i Pokémon che avete scambiato sono stati catturati in luoghi lontani tra loro.

Tutti gli scambi sono possibili grazie alla Polvere di stella, e alcuni scambi richiedono più Polvere di stella rispetto ad altri. Man mano che aumentate il vostro livello di amicizia con l’amico con cui fate gli scambi, noterete che potrete completare gli scambi con meno Polvere di stella.

SCAMBI SPECIALI

Alcuni Pokémon, come un Pokémon Leggenda, un Pokémon nella forma Shiny o un Pokémon che al momento non è nel vostro Pokédex, richiedono uno scambio speciale: tenetelo presente prima di dare via il vostro Magikarp dorato! Gli scambi speciali possono essere effettuati solo una volta al giorno con un grande amico o un migliore amico; spesso è necessaria una grande quantità di Polvere di stella per completare uno scambio speciale.

Gli scambi speciali sono un ottimo modo per mostrare a un amico quanto è importante per voi!