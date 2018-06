Giorgio Alfieri vuole davvero tornare sul trono di Uomini e Donne?

ROMA – Il web non parla d’altro: l’appello di Giorgio Alfieri per Maria De Filippi pubblicato sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’: “Maria, fammi tornare sul trono, dammi la possibilità di cambiare la mia vita per la seconda volta“.

L’ex attaccante del Cervia nonché ex tronista di Uomini & Donne ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram per rettificare tutte le “voci di corridoio” che parlano di una sua necessità di voler ritornare alla corte di Queen Mary.

“PRIMO: ho i numeri e i contatti della Fascino , quindi se voglio parlo direttamente con loro. SECONDO: Io ho semplicemente risposto ad una domanda che mi è stata posta da un giornalista. Lui mi ha chiesto: “TI MANCA IL PERIODO DI UOMINI E DONNE?” Ed io : “OVVIO DOPO UN PERIODO MOLTO DIFFICILE CI METTEREI LA FIRMA PER RIVIVERE CERTI MOMENTI DI EMOZIONE E SPENSIERATEZZA”. tutto qui!!!!! non ho mai parlato espressamente del trono o di bisogno economico, ho parlato di BISOGNO DI TORNARE A LAVORO!!!!! Il motivo reale è che purtroppo in gioventù per leggerezza e negligenza ho trascurato ed affidato a persone sbagliate alcune mie cose personali e ho avuto problemi con le TASSE!!!“

