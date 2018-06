Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 19 giugno

ROMA – Il 19 giugno è il 170esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 195 giorni alla fine dell’anno.

19 giugno: accadde oggi

Nel 1846, a Hoboken (New Jersey), si svolge la prima partita di baseball riconoscibile per le regole moderne. In questo giorno del 1885 la Statua della Libertà arriva nel porto di New York. Siamo invece al 19 giugno del 1976 quando la sonda spaziale Viking I atterra su Marte, era stata lanciata 10 mesi prima da Cape Canaveral. Cambio sul trono spagnolo in questo giorno del 2014. A Madrid, Filippo di Borbone diventa Re di Spagna, succedendo al dimissionario Juan Carlos I .

Si festeggia:

San Buonmercato di Ferrara, chierico; Santi Gervasio e Protasio, martiri; Santa Giuliana Falconieri, vergine.

Buon compleanno a:

Mía Maestro, Attrice; Paula Abdul, Cantante; Kathleen Turner, Attrice; Ray Lovelock, Attore.