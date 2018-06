Instagram, stop alle notifiche dopo gli screenshot alle Storie

ROMA – Hanno avuto vita breve le notifiche che segnalavano agli utenti gli screenshot delle proprie Storie su Instagram. Il messaggio con cui si veniva avvisati che qualcuno aveva raccolto la propria storia per inviarla a terze parti o ripubblicarla sul proprio account. Il social ha comunicato a Buzzfeed News lo stop della funzione che ha messo “in crisi” tanti utenti coinvolti nella fase di test. Fase a cui oggi viene messa la parola fine.

Instagram aveva annunciato a febbraio l’estensione della funzione a tutti gli utenti dopo la prima fase di prova. In tanti avevano storto il naso, facendo notare che gli screenshot non sono fatti soltanto per “spiare” ma anche per ripostare sul proprio account il post di qualcun’altro. L’azienda così, valutando pro e contro, ha deciso di non portare avanti il progetto.