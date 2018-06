Temptation Island, si aggiunge una nuova coppia al cast

ROMA – Dopo l’annuncio ufficiale di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini & Donne Over e di tre coppie (non famose), dai profili social di Temptation Island spunta il video-presentazione di due nuovi ‘piccioncini’.

Martina e Giampaolo

Martina: “Da quasi un anno ho lascato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui“

Giampaolo: “Ho bisogno di capire se devo godermi i miei 24 anni“

Pronostici sulla coppia: Martina e Giampaolo come Aurora e Gianmarco!

Il docu-reality arriverà prossimamente in prima serata su Canale 5. A guidare la narrazione, come sempre, Filippo Bisciglia. A fare da sfondo al suo “ho un video per te”, sarà Santa Margherita di Pula, una località della Sardegna.