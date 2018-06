I NOT all’Incanto Summer Festival

ROMA – I NOT si esibiranno all’Incanto Summer Festival di Ivrea in una serata davvero speciale. La band torinese aprirà il concerto dei Faber Per Sempre, tributo a Fabrizio De André, con la partecipazione di Mauro Pagani, Vittorio De Scalzi, Pier Michelatti e altri componenti storici della band di Fabrizio De André.

I NOT presenteranno alcuni brani del loro nuovo album Sogni e Bisogni, una raccolta di canzoni dagli arrangiamenti musicali intriganti, raffinati, dal sapore universale e ricco di tematiche quotidiane non banali.

L’appuntamento è previsto per il 21 giugno alle ore 20.00 in Piazza Ottinetti, Ivrea. Ingresso: €10.