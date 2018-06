ROMA – Arriva il settimo disco di platino per RIKI con “Polaroid” (certificazioni FIMI/GfK Italia) brano contenuto in Perdo le parole e ora riproposto in versione live nel nuovo disco LIVE & SUMMER MANIA.

Continua l’ascesa inarrestabile del giovane cantautore che raggiunge l’ennesimo successo. A soli 12 mesi dal suo debutto RIKI ha infatti al suo attivo 7 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 2 per il cd “Mania, 1 per il singolo “Polaroid” oltre a 3 dischi d’oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.

LIVE & SUMMER MANIA

L’album LIVE & SUMMER MANIA uscito il 15 giugno ( che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes, dopo 30 minuti dall’uscita sulle piattaforme digitali) contiene una versione live del singolo “Polaroid” che RIKI ha cantato anche al Wind Music Awards. Lo spettacolo live, che ha visto protagonista il giovane cantautore rispetta l’impianto sonoro pop elettronico dei due dischi “Perdo le parole” e “Mania”, impreziosito da chitarre, drum machine e synth suonati dai due multi-strumentisti, Niccolò Bolchi e Riccardo Scirè, presenti con lui sul palco. I brani si mischiano e si susseguono come in un grande dj-set, spaziando dall’elettronica iniziale al momento acustico fino al gran finale.

Dolor de Cabeza



L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dolor de Cabeza” (che sta spopolando in tutto il mondo conquistando le classifiche di diversi Paesi, tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù, con più di quattro milioni di views per il video) e “Mal di testa” con i CNCO, include altri 2 inediti: il featuring con il rapper LowLow “Sbagliato”, e una nuova versione piano/archi del singolo estratto dal disco doppio platino “Mania”, “Tremo (Dolce Vita)”, con gli archi del premio Oscar Simon Hale.

Live Summer Mania è in vendita in versione standard e deluxe, che contiene 2 CD (l’album “Mania” + “Live & Summer Mania”) e un esclusivo progetto fotografico del “Backstage Live” e “Life Style” di RIKI di 36 pagine. C’è anche una versione speciale autografata per i clienti di Amazon, che contiene anche una bandana.