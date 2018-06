Alessandra Amoroso torna in studio di registrazione: presto il nuovo album

ROMA – I fan di Alessandra Amoroso possono cominciare a festeggiare. La cantante è tornata in studio di registrazione per preparare il suo prossimo album. Ad annunciarlo la stessa ex vincitrice di Amici con una foto pubblicata su Instagram. “Ahhhh…FINALMENTE!!! La mia estate italiana”, ha scritto l’interprete di Immobile. Nello scatto un suo primo piano davanti al microfono. I lavori del nuovo lavoro arrivano a due anni dall’ultimo disco Vivere a colori e sarà il regalo a chi la segue da sempre per il decennale della sua carriera, in programma l’anno prossimo.