ROMA – Battuto il primo ciak sulla 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terra dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica.



Quest’anno, la kermesse capitolina celebra Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della storia, assegnandogli il Premio alla Carriera. A dare l’annuncio, il direttore artistico Antonio Monda con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma.



“E’ un onore unico consegnare il premio alla Carriera a un gigante del cinema– ha dichiarato Monda- Sono entusiasta e commosso di poter celebrare Scorsese, non solo come grandissimo regista ma anche per il suo ruolo straordinario e impagabile nella riscoperta del grande cinema classico e, in particolare, del cinema italiano“.