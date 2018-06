Andrea Damante e Giulia De Lellis si vedono ancora: pace fatta?

ROMA – La parola fine sulla storia di Andrea Damante e Giulia De Lellis potrebbe ancora non essere stata scritta. I due ex sono stati avvistati più volte insieme in questi giorni. Prima a un ristorante di Anzio, poi all’aeroporto di Fiumicino. Il dj e l’influencer hanno cenato insieme in compagnia della famiglia di lei. Sorridenti e complici, secondo quanto ha riferito un utente, come ai vecchi tempi.

Che ogni incomprensione sia stata appianata? Inizialmente Damante e la De Lellis si erano parlati solo a mezzo stampa. Poi il riavvicinamento per questioni lavorative: contratti firmati insieme che prevedevano alcuni photoshoot di coppia. Il lavoro avrebbe così fatto rincontrare i due che adesso sembrano vedersi per propria volontà. Parlare di ritorno di fiamma è ancora prematuro ma le foto pubblicate da @gossiptvofficial parlano chiaro.

Se a Fiumicino i due potrebbero essersi diretti per lavoro, lo stesso non si può dire per la cena in famiglia. In ogni caso, ai posteri l’ardua sentenza!