Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 giugno

ROMA – Il 20 giugno è il 171º giorno del calendario gregoriano. Mancano 194 giorni alla fine dell’anno. Solitamente il 20 giugno cade un solstizio.

20 giugno: i fatti del giorno

Il 20 giugno del 1877 Alexander Graham Bell installa il primo servizio telefonico commerciale a Hamilton Ontario. In questo giorno del 1941 vengono istituite le United States Army Air Forces, predecessori dell’attuale aeronautica statunitense. Nel 1946 apre a Parigi sugli Champs-Élysées il cabaret Lido. Venti anni dopo, nel 1966, il Canada vende 12 milioni di metri cubi di frumento all’Unione Sovietica.

È il 1977 quando il petrolio inizia a scorrere attraverso il Trans-Alaska Pipeline System (TAPS). Il 20 giugno del 1978 l’Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Un anno più tardi, nel 1979 per la prima volta in Italia una donna, Nilde Iotti, viene eletta Presidente della Camera dei deputati. In questo giorno del 2013 I Miami Heat vincono le finali NBA per 4-3 contro i San Antonio Spurs e si laureano per la terza volta campioni NBA.

Buon compleanno a…

Nicole Kidman (attrice), John Goodman (attore).

Si festeggiano oggi…

Beata Vergine Maria Consolatrice (La Consolata), venerata a Torino, Sant’Adalberto di Magdeburgo, vescovo, San Baino di Thérouanne, vescovo e abate.