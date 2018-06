ROMA – Eleonora Brigliadori non parteciperà a Pechino Express. La notizia della sua partecipazione ha fatto discutere il web.

Gli utenti della rete non hanno gradito la scelta della Rai dopo la messa in onda del servizio dell’inviata de Le Iene, Nadia Toffa, che ha catturato con la videocamera le cure alternative, consigliate dall’attrice, per combattere il tumore. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza”, ha scritto la Brigliadori in risposta ad un utente del web che ha commentato la scelta della Rai di inserirla nel cast dell’adventure game.