ROMA – Le hit, il successo e le iconiche coreografie. La vita di Michale Jackson diventa un musical di Broadway. In teatro nel 2020. A produrlo gli eredi della popstar, la Michael Jackson Estate, e il Columbia Live Stage.

Il progetto, ancora senza titolo, sarà scritto dal premio Pulitzer Lynn Nottage e diretto e coreografato da Christopher Wheeldon.

In scena andranno, ovviamente, i più grandi successi di Jacko. Da Don’t stop till you get enough a Thriller, passando per Billie Jean e Beat it. Lo spettacolo, però, potrebbe non prescindere dalle controversie e i drammi personali della star. Dall’infanzia turbolenta alle accuse di pedofilia, fino alla morte improvvisa avvenuta il 25 giugno 2009. Impossibile avere conferme in tal senso.