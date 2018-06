Stefano Gabbana colpisce ancora: la nuova vittima è Heather Parisi

ROMA – È ormai un fiume in piena Stefano Gabbana. Dopo aver offeso Miley Cyrus, Selena Gomez e Riki, lo stilista torna all’attacco sui social. Questa volta la vittima è Heather Parisi. Il giudice della commissione esterna di Amici si è vista appellare come “stronza”. Per la precisione, in un commento a una foto della ballerina si legge: “Ma sta stronza ancora che gira?”.

La showgirl ha subito risposto su Twitter e poi approfondito la questione sul suo blog:

“C’è un pazzo sui social che si spaccia per Stefano Gabbana oppure Stefano Gabbana sui social ha deciso di dichiarare al mondo intero la sua precoce demenza senile. La lista delle sue farneticazioni è lunga e di lunga data. Ultimi della lista, Miley Cyrus definita ‘una ignorante’, Selena Gomez complimentata con la definizione di ‘è proprio brutta’, e adesso anche la sottoscritta, Heather Parisi, definita “st….a”. Il tutto senza apparente motivo. Stefano Gabbana è uno di quei ‘closet case’ che anche dopo aver fatto ‘coming out’, vive la propria sessualità con la rabbia e la frustrazione dell’omofobico. Che cattivo esempio di uomo, di gay e di italiano”.

Gabbana, dal canto suo, non ha più risposto.