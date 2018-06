Sweetener, in pre-order il nuovo album di Ariana Grande

ROMA – Sarà disponibile dal 17 agosto Sweetener, il nuovo album di Ariana Grande. Quindici tracce anticipate dai singoli No tears left to cry e The light is coming featuring Nicki Minaj.

La cantante, prossima al matrimonio con il comico Pete Davidson, ha pubblicato sui suoi social la copertina del disco in cui appare sottosopra. Una scelta insolita che l’interprete di Bang Bang ha spiegato, in risposta a un fan, su Twitter.

“Ho mostrato ad Aaron (Aaron Simon Gross, suo amico) la foto e lui era seduto di fronte a me e mi ha detto ‘mi piace anche sottosopra’ ed è stata una cosa carina per me. All’epoca mi sentivo un po’ sottosopra da diverso tempo e la semplicità di quello che mi ha detto mi ha fatto pensare ‘oh duh wow il mio migliore amico è un genio”.