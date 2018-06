Chiedimi Scusa, Jaqueline Branciforte presenta il suo singolo di debutto

ROMA – Un sogno inseguito fin da bambina. Una passione assecondata con dedizione, studio e voglia di sperimentare. È – in breve – la storia di Jaqueline Branciforte, 24enne ragusana che presenta il suo singolo di debutto: Chiedimi Scusa.

I più attenti la ricorderanno in veste di sfidante ad Amici, a cui ha partecipato più volte. L’ultima volta proprio l’anno scorso, in una sing battle contro il vincitore del talent Irama. “Non è andata bene – ha detto in un’intervista ai nostri microfoni – ma comunque è stata una bella esperienza”. Jaqueline ha, poi, partecipato ai provini di X Factor.

Oggi, è al lavoro sul suo primo LP per Ore25:00: “Un disco estivo. È quello che, al momento, sono io, nel senso che ho tanta carica e tanta energia da comunicare” .

Bio

Jaqueline Branciforte nasce ad Acate in provincia di Ragusa il 28 Novembre 1994. Inizia a comprendere il linguaggio della musica ascoltando di nascosto i numerosi dischi del padre appassionato di musica.

All’età di 14 anni inizia il Liceo Socio Psico Pedagogico di Vittoria (RG) e in contemporanea, studia canto, solfeggio e pianoforte classico, con diversi insegnanti privati. Partecipa a vari concorsi ottenendo ottimi risultati che la incoraggiano ad iniziare da subito con i concerti live e con gli opening act di Ivana Spagna, Alexia, gli Oro, i Dik DIK, Gatto Panceri e i tour dei talent show italiani.

Appena raggiunta l’età maggiorenne però spunta la voglia di crescere e sperimentare altri mondi musicali quindi decide di provare ad entrare all’accademia di musica Saint Louis di Roma.

Dopo aver superato tutti gli esami diventa un allieva della scuola e ad oggi nonostante dedica la maggior parte del suo tempo allo studio accademico, riesce comunque ad avere una vita artistica Libera e indipendente componendo e condividendo le proprie idee musicali e vocali con diversi Gruppi, compositori autori rapper e Musicisti Romani.