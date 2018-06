Oggi è la Festa della musica, celebrazioni in tutta Italia

ROMA – Concerti gratuiti in programma dalle 16.00 alle 24.00. Migliaia di eventi per salutare l’arrivo dell’estate. Si celebra oggi la Festa della Musica. Oltre 40.000 musicisti invaderanno i luoghi più disparati delle città: cortili, strade, piazze, stazioni, musei, ambasciate, librerie, teatri, carceri e perfino ospedali. In totale 511 città e borghi italiani e 41 sedi diplomatiche all’estero.

Dal jazz al soul, dalla musica da camera all’heavy metal, dalla classica al rock, dalla drum and bass alla musica barocca in costume. Per questa edizione, l’Italia ha dato il tema “La strada suona esortando” i cittadini a esibirsi all’aperto con i propri strumenti unendosi idealmente ai tanti artisti coinvolti.

Un’iniziativa che, come avviene in tutta Europa, coinvolge in maniera organica l’Italia intera trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Per questo, alle ore 21, in simultanea in tutta Italia, sarà suonato l’Inno alla gioia di Beethoven.

La giornata, nata 25 anni fa in Francia, è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE e dall’AIPFM (Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica), in collaborazione con UNPLI, Feniarco, l’Anci, la Conferenza delle Regioni, il Miur, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e quello di Grazia e Giustizia.

Tutti gli appuntamenti e le info sul sito wwww.festadellamusica.beniculturali.it.