Una Vita Spericolata, una commedia divertente e assurda

ROMA – Una Vita Spericolata è una commedia tanto divertente quanto assurda. La noia qui non è di casa!

Il film di Marco Ponti – da oggi al cinema con 01 Distribution – vede come protagonisti i giovanissimi Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis ed Eugenio Franceschini.



Il film prende vita da una rapina casuale firmata da Rossi: da questo punto in poi, il filo rosso che lega la pellicola è l’aspetto surreale, che rende la narrazione accattivante e divertente. Ma sotto queste sfumature si intravedono tematiche attuali che riguardano l’universo young: problemi economici, carriere sportive o televisive iniziate e finite troppo presto, la mancanza di possibilità lavorative per i giovani e la “vendita” del proprio corpo a personaggi potenti pur di lavorare. A smorzare l’aspetto serioso dei temi affrontati dal film, senza renderli superficiali, ci sono Rossi e il suo amico BB , due sportivi con una carriera interrotta, e Soledad, un’ex bambina prodigio dello spettacolo spazzata via da attrici più giovani e amate dai teenager. Nonostante le difficoltà dei personaggi, i tre traggono l’aspetto positivo da ogni sventura, che rende davvero spericolata la loro vita!

Il cast di Una Vita Spericolata è stato azzeccatissimo. Tutti i personaggi sono stati credibili e carismatici, ma una menzione speciale va a Massimiliano Gallo: uno dei personaggi più accattivanti del film.

VOTO: ★★☆☆☆

SINOSSI

Rossi (Lorenzo Richelmy) ha meno di trent’anni e un’officina che va a rotoli. Non ha fidanzate, ma ha un migliore amico, BB (Eugenio Franceschini), ex campione di rally.

Sommerso dai debiti, Rossi va in banca per implorare un prestito, ma lì succede di tutto. Irritato dalle urla di una ragazza (Matilda De Angelis) perde la testa e in un attimo la sua richiesta si trasforma in una rapina del tutto casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi.

Peccato che i soldi non siano della banca, ma di un gruppo di brutti ceffi…Non resta che recuperare BB e fuggire con la ragazza!

Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e soldi, amori, rese dei conti da “spaghetti western” e fughe rocambolesche, questi piccoli Lebowski vedranno andare in fumo tutti i loro piani. O forse no…

