Il principino Louis sarà battezzato il 9 luglio

ROMA – Finalmente c’è la data. Il principino Louis, terzogenito di William (che oggi compie 36 anni) e Kate sarà battezzato il 9 luglio. Come per George nel 2013, la cerimonia avrà luogo nella cappella reale di St James Palace a Londra. Lì fu anche allestita la camera ardente per Lady Diana nel 1997. Charlotte, invece, era stata battezzata nella chiesa di di St. Mary Magdalene.

Alla cerimonia saranno presenti la Regina Elisabetta II con il Principe Filippo di Edimburgo, il Principe Carlo con Camilla Parker Bowles, Harry e Megha, i Middleton con Pippa – in dolce attesa – e il marito.

Louis, come gli altri royal baby, indosserà una copia della veste battesimale di pizzo e raso, realizzata per la primogenita della regina Vittoria nel 1841. Ancora sconosciuto il numero dei padrini. George ne ha avuti sette, Charlotte cinque.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 giugno 2018