Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 22 giugno

ROMA – Il 22 giugno è il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 192 giorni alla fine dell’anno.

22 giugno: accadde oggi

Il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura a Olimpia la prima edizione dei giochi olimpici. In questo giorno del 1241 santa Chiara salva la città di Assisi, liberandola per il secondo anno consecutivo, ma questa volta definitivamente, dall’assedio delle armate imperiali di Vitale d’Aversa e della sua banda di saraceni. Questo avvenimento viene ricordato e festeggiato solennemente ogni anno ad Assisi con la “festa del voto” delle clarisse.

Nel 1948 viene scoperta da un gruppo di scienziati statunitensi la vitamina B12. Ancora una scoperta scientifica in questo giorno ma del 1956. Un gruppo di scienziati dell’Università di Los Alamos, nel Nuovo Messico, scopre il neutrino. Giorno fortunato questo del 22 giugno. Nel 1978 James Christy scopre il satellite di Plutone chiamato Caronte.

Nel 1983, siamo in Italia, scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. Il 22 giugno del 2005 dieci ex-ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all’ergastolo per l’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema.

Si festeggia:

San Paolino di Nola, vescovo; San Tommaso Moro, martire; San Flavio Clemente, martire

Buon compleanno a:

Giorgio Pasotti; Emmanuelle Seigner; Jo Squillo; Paolo Rossi; Cyndi Lauper; Meryl Streep.