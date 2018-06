ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i film programmazione al cinema:‘Una Vita Spericolata’, ‘Big Fish & Begonia’, ‘Sposami, stupido’ e ‘Obbligo o Verità’.

Una Vita Spericolata

Sinossi: Rossi (Lorenzo Richelmy) ha meno di trent’anni e un’officina che va a rotoli. Non ha fidanzate, ma ha un migliore amico, BB (Eugenio Franceschini), ex campione di rally. Sommerso dai debiti, Rossi va in banca per implorare un prestito, ma lì succede di tutto.

Irritato dalle urla di una ragazza (Matilda De Angelis) Rossi perde la testa e in un attimo la sua richiesta si trasforma in una rapina del tutto casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi. Peccato che i soldi non siano della banca, ma di un gruppo di brutti ceffi…

Non resta che recuperare BB e fuggire con la ragazza! Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e soldi, amori, rese dei conti da “spaghetti western” e fughe rocambolesche, questi piccoli Lebowski vedranno andare in fumo tutti i loro piani. O forse no…

Scheda tecnica: ‘Una Vita Spericolata‘ regia di Marco Ponti; cast artistico: Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis, Eugenio Franceschini, Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon e Gigio Alberti; genere: commedia; distribuzione: 01 Distribution; durata: 102 minuti.

Big Fish & Begonia

Sinossi: La storia è frutto di un miracoloso lavoro di fantasia. Quello che viene messo in scena è un mondo molto diverso dal nostro, fatto di due dimensioni: la terra,abitata dagli uomini, e una realtà parallela, al di sotto del mare, popolata dagli “Altri”, creature né divine, né umane, che tuttavia controllano i fenomeni del nostro mondo.

Quando i giovani di questa speciale comunità raggiungono i sedici anni, è concesso loro di venire sulla Terra sotto forma di delfini rossi, così da conoscere meglio i fenomeni che poi si troveranno ad amministrare.

Vige però una regola suprema: bisogna abbandonare il mondo umano dopo sette giorni e non avere alcun contatto con gli uomini. Ma Chun, la protagonista, violerà l’inviolabile.

Scheda tecnica: ‘Big Fish & Begonia‘ regia di Xuan Liang e Chun Zhang; genere: animazione; distribuzione: Draka Distribution; durata: 100 minuti.

Sposami, stupido

Sinossi: Una sveglia che non suona può far perdere un visto: è così che Yassine, da poco trasferitosi a Parigi per diventare architetto, si addormenta da studente modello e si risveglia da immigrato illegale.

Dopo aver tentato l’impossibile resta un’unica soluzione: sposare il suo migliore amico Fred.

Ma proprio quando il giovane crede di aver risolto tutti i suoi guai, un ispettore tenace decide di indagare sulla coppia per verificare che non si tratti di un matrimonio truffa…

Scheda tecnica: ‘Sposami, stupido‘ regia di Tarek Boudali; cast artistico: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris e Andy Yassine; genere: commedia; distribuzione: Koch Media; durata: 92 minuti.

Obbligo o Verità

Sinossi: Lucy Hale e Tyler Posey guidano il cast di Obbligo o Verità, un thriller soprannaturale della Blumhouse Productions (Auguri per la tua morte, Scappa: Get Out, Split). Un’innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno—o qualcosa—comincia a punire coloro che mentono—o che rifiutano l’obbligo.

Scheda tecnica: ‘Obbligo o Verità‘ regia di Jeff Wadlow; cast artistico: Lucy Hale, Tyler Posey e Violett Beane; genere: horror; distribuzione: Universal Pictures: ; durata: 103 minuti.