Mamma e papà nudi, Blue Ivy in imbarazzo al concerto di Beyoncé e Jay-Z

ROMA – I genitori possono mettere in imbarazzo e non c’è salvezza nemmeno se mamma e papà sono vip. È successo anche a Blue Ivy. La primogenita di Beyoncé e Jay- Z ha regalato espressioni tutte da ridere durante uno dei concerti londinesi della coppia dell’On the run tour II.

Sugli spalti, la bimba di sei anni non ce l’ha fatta a resistere alla visione di uno dei video proiettati sul grande schermo.

Beyoncé e Jay-Z ripercorrono la loro vita e non mancano immagini in cui appaiono quasi nudi a letto. Una visione non piacevole per qualsiasi figlio.

È così che Blue Ivy, a un certo punto, ha dovuto chiudere gli occhi e nascondersi. Una reazione che non è sfuggita agli occhi attenti di telecamere e fotocamera che l’hanno puntata tutta la sera.