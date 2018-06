Rainbow MagicLand festeggia la fine della scuola con ScuolaZoo

ROMA – Anche a Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti di Roma, è suonata la campanella dell’ultimo giorno di scuola: non è un sogno, non è la sveglia che vi ha perseguitato per tutto l’anno, è la magica realtà del Parco divertimenti che, per celebrare in grande stile la fine di quest’anno scolastico, ha organizzato un evento che ricorderete per tutto il resto delle vacanze estive. Un’esperienza unica che vi farà tornare il sorriso sulle labbra anche quando sarà il momento di ritornare sui banchi di scuola.

Sabato 23 giugno vi aspettiamo per festeggiare insieme la fine della scuola a Rainbow MagicLand con un appuntamento da non perdere, l’esclusivo party targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d’Italia. Potrete scatenarvi con lo Staff di ScuolaZoo dalle 22.30 alle 00.30; per 120 minuti dj e vocalist supporteranno in consolle il resto dello staff che si esibirà in vari tormentoni del momento con una mega festa all’insegna del divertimento. Avrete a disposizione: attrazioni originali, animazione, spettacoli speciali, un dj set con le migliori hit dell’estate e tantissimi studenti da tutta Italia che vi aspettano per un viaggio nel puro divertimento. Ma la Notte Bianca di grande musica e allegria proseguirà a Rainbow MagicLand fino alle 2.00! Impossibile resistere.

Un sabato speciale da trascorrere con tutta la famiglia o solo con i vostri amici. Potrete sperimentare lo spill water Yucatan, alla ricerca di antichi talismani. La divertentissima Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago, in cerca del mostro marino. Scoprire i segreti nascosti del leggendario mago Houdini, oppure vivere un’avventura a 360° con il primo Virtual Coaster in Italia, vincitore dei Parksmania Awards. Per i bambini un’intera area dedicata, il Regno dei Piccoli, con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: da Pianeta Winx, alla Ruota Magica, alle Tazze Pazze per un divertimento in tutta sicurezza.

Durante la giornata, nell’area show, si alternano diversi spettacoli: al Gran Teatro c’è il coloratissimo mondo di CirCuba, un inno alla gioia tra danza, folklore e discipline aeree; si esibiranno i migliori artisti della più famosa scuola di circo a L’Avana, in un mix di arte circense e atmosfere caraibiche. Al Piccolo Teatro un esclusivo Winx Show con le magiche fatine. Nell’ Area Stunt, per i più temerari, EXTREME STUNT LIVE SHOW – un nuovo spettacolo di auto e moto ancora più emozionante con rocambolesche evoluzioni e veicoli speciali. Le grandi emozioni non sono di certo finite: nella magica location del Planetario, protagonista il Cinema 4D con due proiezioni in programma: Le Avventure di Sammy & il Solar System Journey.

Per rendere questa festa con ScuolaZoo ancora più interattiva, non dimenticate di postare sui social del Parco le immagini della vostra incredibile giornata a Rainbow MagicLand, dove tutto è possibile.