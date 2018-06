LOWLOW è “The Wolf of Wall Street” nel video di Basso Basso

ROMA – Una dichiarazione d’amore dedicata a se stesso. LOWLOW la canta in Basso basso, il nuovo singolo estratto da Il bambino soldato.

In questo brano LOWLOW abbandona i toni scuri che spesso caratterizzano i suoi pezzi a favore di un’atmosfera decisamente più leggera in cui, già dal titolo, si percepisce l’autoironia. In ogni caso il pezzo ribadisce i capisaldi della sua estetica: sicurezza e spocchia che sembrano superficialità ma, in realtà, celano riflessioni profonde e l’idea che con l’arte, e quindi con le parole, si possa affrontare qualsiasi tema.

Il video

Nel videoclip di Basso basso, LOWLOW interpreta il ruolo di un motivatore ispirato al personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio in “The Wolf of Wall Street”.

Un provocatore pieno di energia che aizza la sua platea cercando il contatto con quasi tutto il pubblico e anche con la sua valletta.



L’instore

LOWLOW sta ultimando il lungo instore tour nei Mondadori Store di tutta Italia e proprio oggi sarà a Milano per incontrare i suoi fan. Di seguito gli ultimi quattro incontri:

22/06/2018 MILANO @ DUOMO h 17.30

23/06/2018

23/06/2018 CASTELSARDO (SS) h 18.00

24/06/2018 ALGHERO h. 18.00

25/06/2018 PALERMO @ C.C. FORUM h 1830

Alla tappa romana del tour, LOWLOW ha raccontato ai nostri microfoni il suo nuovo lavoro di studio. Ecco l’intervista.