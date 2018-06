Le star del web invadono Cesenatico per la seconda tappa del Double Tap

ROMA – Dopo il successo della prima tappa in provincia di Bergamo, arriva oggi a Cesenatico DoubleTap, il contest-show itinerante alla ricerca dei migliori talenti musical.ly e Instagram nelle categorie canto, ballo e video.

I giudici

Giudici di questa seconda tappa, presentata da Andrea Prada insieme a Gianmarco Zagato, le web star del popolare social network musical.ly Marta Losito, Virginia Montemaggi e Rosalba. Novità di questa seconda edizione è la partecipazione del pubblico in qualità di quarto giudice: gli spettatori, infatti, potranno esprimere la propria preferenza attraverso “il double tap” (il doppio tocco sullo schermo) al post del concorrente che desiderano portare in finale.

Gli ospiti

Ospiti e performer di questa seconda tappa i celebri youtuber Simone Paciello (Awed), Riccardo Dose e Amedeo Preziosi che si esibiranno con il loro singolo cult “Scusate per il disagio” e il nuovissimo “Ho anche dei difetti”, oltre a due performance da solista di Preziosi.

Sul palco anche gli youtuber Mantex & Mina, la protagonista del programma TV Rai Il Collegio, Ludovica Olgiati e la giovanissima Giulia Zoccali. Si esibirà con il suo ultimo brano anche la youtuber e cantante Nicole Space.

A documentare l’evento in diretta per gli utenti online ci saranno Ambra Cotti su Live.ly (la piattaforma per le dirette video di musical.ly) e Samantha Frison su Instagram.

Come candidarsi

Per candidarsi, è necessario registrarsi sul sito ufficiale DoubleTap scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su musical.ly o Instagram usando gli hashtag dedicati #2TSINGIT (canto), #2TDANCEIT (danza) e #2TVIDEOIT (video).

Tra questi, verranno scelti tre partecipanti per categoria che si sfideranno live. I tre vincitori di ogni tappa, uno per categoria, si confronteranno poi nella finale del 23 settembre al Fabrique di Milano.

Le altre date del tour DoubleTap verranno comunicate nelle prossime settimane. Maggiori informazioni al sito ufficiale www.doubletap.live o sul profilo Instagram doubletap.live.