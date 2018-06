Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 24 giugno

ROMA – Il 24 giugno è il 175º giorno del calendario gregoriano. Mancano 190 giorni alla fine dell’anno.

24 giugno: i fatti del giorno

Il 24 giugno del 1901 si inaugura la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso. Quindici anni più tardi, nel 1916, Mary Pickford diventa la prima stella del cinema ad ottenere un contratto da un milione di dollari. In questo giorno del 1947 si verifico rimo avvistamento conosciuto di un UFO: Kenneth Arnold, volando sopra lo Stato di Washington, nota nove dischi luminosi a forma di vassoio. Nel 1965 The Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano. Il 24 giugno del 1981 vi è la prima dichiarata apparizione della Vergine Maria a Medjugorje. Due anni più tardi, 1983, Sally Ride, prima astronauta statunitense, rientra sulla Terra. In questo giorno del 2010 termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut. Nel 2015 l’Alfa Romeo presenta la sua nuova creazione: L’Alfa Romeo Giulia.

Buon compleanno a…

Emilio Fede (giornalista), Thomas De Gasperi (cantante), Renzo Arbore (cantautore)

Si festeggiano oggi…

San Giovanni Battista, precursore di Cristo, Santi Agoardo, Agilberto e compagni, martiri, Santi Eros, Orenzio e fratelli, martiri di Satala