Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 25 giugno

ROMA – Il 25 giugno è il 176º giorno del calendario gregoriano. Mancano 189 giorni alla fine dell’anno.

25 giugno: accadde oggi

Nel 1857 per la prima volta viene pubblicato I fiori del male di Charles Baudelaire. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana viene insediata nel 1946 con Giuseppe Saragat alla presidenza. Nel 1957 va, invece, in onda il primo programma satellitare mondiale: Our World.

In questo giorno del 1981 hanno inizio i messaggi della Vergine Maria a Medjugorie. La Microsoft, nel 1998, mette in commercio Windows 98. Nel 2009 muore Michael Jackson.

Buon compleanno a:

Roberto Vecchioni (cantautore italiano), Simone Zaza (calciatore italiano), George Michael (cantante britannico) e Busy Philipps (attrice statunitense).

Si festeggia oggi:

Sant’Eurosia di Jaca, Santa Febronia di Nisibis e Sant’Adalberto di Egmond.