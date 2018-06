#Maturità2018. Oggi la terza prova, l’ultima scritta prima degli orali

ROMA – I circa 500mila maturandi dovranno vedersela oggi con la terza prova. L’ultima scritta prima degli orali. Per le scuole sede di seggio la terza prova si terra’ invece mercoledi’. Il cosiddetto ‘quizzone’ viene predisposto dalle singole commissioni d’esame e prevede domande aperte o a risposta multipla su piu’ materie. Quesiti che riguardano il programma svolto in ciascuna classe a seconda delle discipline. Quest’anno e’ l’ultimo in cui si tiene la terza prova. Dal prossimo anno la prova multidisciplinare sparira’. La maturita’ 2019 prevede infatti solo due prove scritte e l’orale.