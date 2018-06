Game of Thrones, le foto del matrimonio di Kit Harington e Rose Leslie

ROMA – Altro che Royal Wedding! Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati.

Il sogno d’amore della coppia nata sul set di Game of Thrones, nel 2012, si è coronato nella Rayne Church a Kirkton of Rayne nell’Aberdeenshire (in Scozia), terra natale della sposa. Una chiesetta all’interno di un castello del 12esimo secolo di proprietà della famiglia di Rose.

Come in una favola, Jon Snow e la sua Ygritte hanno scelto una chiesa di campagna, immersa nel verde incontaminato. Lui, un po’ teso, in tight, lei raggiante in un abito bianco di pizzo firmato Elie Saab, velo e coroncina di fiori.

80 gli invitati tra cui, ovviamente, il cast della serie tratta dalla penna di George R. R. Martin.

Kit e Rose erano destinati a stare insieme. In Game of Thrones sono diventati una coppia quando Snow intreccia la sua storia, anche sentimentale, con Ygritte. “Se sei già attratto da qualcuno e devi interpretare la persona che ama, innamorarti diventa molto facile”, aveva confessato Harington a L’Uomo Vogue. Il matrimonio, quindi, non può che essere la conseguenza più naturale.