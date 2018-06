Campus Band 3, vince la cantautrice Elisa Lamedica

ROMA – Ha vinto Elisa Lamedica, sabato sera a Milano, la finale del contest per studenti under 25 “Campus Band Musica & Matematica”.

Per due ore, nel cortile del Castello Sforzesco, i dodici giovani finalisti hanno dato il meglio di sé, sfidandosi per aggiudicarsi la pubblicazione con un’etichetta discografica di un brano inedito e una cover e la realizzazione di un videoclip. Per secondi e terzi classificati, in premio due borse di studio, una presso il Centro Europeo di Tuscolano, una presso il Centro Professione Musica di Milano. Due giurie si sono confrontate per la scelta dei vincitori, una giuria “di qualità” costituita da giornalisti e una giuria popolare scelta tra gli spettatori presenti.

Le categorie di artisti in concorso erano: interpreti, cantautori e band, ognuno si è esibito in un brano inedito e in una cover, ogni categoria ha visto un vincitore e sopra tutti la vincitrice assoluta, Elisa Lamedica. Cantautrice di diciannove anni, ha impressionato tutti con la sua presenza, una voce solida e gli arrangiamenti del brano inedito e della cover del brano di Lisa del 2003 “Oceano”. Jeans e maglione, Elisa non dà spazio a distrazioni e fronzoli: tiene il palco solo con la sua voce e la sua musica, dispensando entrambe con maturità e carattere.

Nonostante la giovane età dei concorrenti, il carattere è un elemento che ha contraddistinto praticamente tutte le esibizioni e questi giovani aspiranti autori si sono presentati al pubblico con motivazione ed energia, in alcuni casi con un vero e proprio talento in erba. I Diade (la band siciliana che si è aggiudicata il secondo posto) hanno proposto una combo suggestiva di chitarre e voce mentre Davide Rasetti (terzo posto) ha elettrizzato il Castello con il pianoforte a coda.

Ecco i nomi di tutte le ragazze e i ragazzi che si sono esibiti: FunkSoulBrothers (Cesena – Emilia Romagna), Mark Noyle & Giacomo Cascone (Castel San Pietro Terme (BO) – Emilia-Romagna), Nameless (Bentivoglio (BO) – Emilia-Romagna) per le band, mentre i cantautori erano: Emanuele Carboni (Maratea (PZ) – Basilicata), Luca Patrini (Codogno (LO) – Lombardia e Virginia Galgani (Marciano della Chiana (AR) – Toscana). Per gli interpreti invece: Alessandro Franceschini, in arte Alexèf (Ancona – Marche), Giovanni Sutera Sardo (Favara (AG) – Sicilia) e Sofia Bressan (Pieve di Coriano (MN) – Lombardia).

Campusband si rivela così, alla sua terza edizione, un osservatorio sugli artisti emergenti oltre che un’opportunità importate per tutti i giovani aspiranti musicisti e cantanti, talenti da tutta Italia.