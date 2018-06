Maturità2018. L’ultimo ‘quizzone’, studenti: “Un parto, ma ora #ciaone”

ROMA – Poche ore ancora e i maturandi 2018 potranno archiviare definitivamente gli esami scritti tra i brutti ricordi e dire addio all’ultima terza prova di sempre. Si chiude oggi, infatti, la breve vita del quizzone introdotto ventuno anni fa dall’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer, destinato a sparire dagli esami di Stato 2019. Tra un #ciaone alla terza prova e l’altro, pero’, e’ ancora ansia social per gli oltre 500mila studenti impegnati in quella che sembra essere la prova piu’ temuta e toppata.

“Piacere, sfiga e’ il mio secondo nome. Non e’ andata come speravo” twitta Hizashi vs Maturita’, mentre dday confessa: “È stato un parto”. C’e’ chi sente di giocarsi l’esame in quelle maledette 20 righe (come Marty: “E’ stata un mezzo disastro, praticamente ho studiato un anno e ho mandato tutto all’aria in tre ore OK”) e chi non ha potuto contare sul famoso Fattore C che fa salvare, in corner, capra e cavoli: “Ovviamente dopo essere stata fino alle 3 a ripetere l’intero programma di spagnolo c’e’ sempre l’autore che pensi ‘vabe ma chi se lo caga’ per ritrovarlo poi nella prova male male male” cinguetta F, e Oana racconta: “Classe: Tanto scienze della terra non lo mette. Terza prova: scienza della terra”.

È la prova fuori da ogni pronostico per eccellenza, la terza, quella in cui se puo’ accadere l’imprevedibile si puo’ star certi: accade. “Rendetevi conto che quelle che ho fatto meglio sono FRANCESE E TEDESCO quelle in cui arrivano al sei per grazia divina” twitta Clels vs maturita’, mentre Rosie’ non si capacita: “Le uniche cose che ho fatto bene sono scienza e fisica IN UN LICEO CLASSICO”. Antonio si sente un fuoriclasse (“Comunque raga io i miei mondiali li ho fatti, altro che Italia-Germania”), Cheope si rammarica (“E niente anche la #terzaprova e’ andata piuttosto male”), Serpeverde si confessa (“ABBIAMO COPIATO SCIENZE COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI”).