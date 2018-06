Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 26 giugno

ROMA – Il 26 giugno è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 188 giorni alla fine dell’anno.

26 giugno: accadde oggi

Nel lontano 1819, in questo giorno, viene brevettata la bicicletta. Siamo, invece, nel 1870 quando viene portata per la prima volta sulle scene l’opera di Richard Wagner La Valchiria. Il 26 giugno del 1945 viene firmato lo statuto delle Nazioni Unite. Nel 1963 John F. Kennedy pronuncia la famosa frase: Ich bin ein Berliner.

Oggi, ma nel 1964, i Beatles pubblicano l’album A Hard Day’s Night. Con un salto siamo al 1993. Nasce Ariana Grande a Boca Raton, in Florida. Il 26 giugno del 1997 è una data da circoletto rosso. Esce, infatti, nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da Joanne K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. Nel 2000 viene divulgato il testo del terzo segreto di Fatima. In questo giorno del 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati.

Si festaggia:

San Davide di Salonicco, monaco; Santi Giovanni e Paolo, martiri di Roma; San Deodato di Nola, vescovo.

Buon compleanno a:

Paolo Cannavaro, Calciatore; Max Biaggi, Motociclista; Paolo Maldini, Calciatore; Antonio Ricci, Regista; Ariana Grande, Cantante.