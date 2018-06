Fortnite, merchandise ufficiale e novità per Salva il Mondo

Salva il Mondo

Nel frattempo, si amplia l’offerta di gioco di Fortnite.

Con un comunicato ufficiale, Epic Games ha annunciato grandi novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo.

Attualmente ancora in sviluppo, la versione 5.0 introdurrà la campagna di Vallarguta e il nuovo tipo di ambiente in cui si svolge.

La trama risponderà a molte domande rimaste in sospeso: il dottor Vinderman era un eroe o un malvagio? Cosa gli è successo? Chi è “la vera Ray” e dove si trova? Cos’è veramente la Tempesta e perché si è scatenata? Torneranno anche Lars e la sua band, gli Steel Wool, insieme a Dennis, Penny e tutti i vostri beniamini, e a location e nemici iconici.

Tornerà anche “Sfida l’orda”, modalità concepita per gettarsi subito nella mischia con tempo limitato per creare armi, costruire strutture e piazzare trappole.