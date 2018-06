ROMA – Apple è già a lavoro sulle nuove AirPod 2.

Assenza totale dei rumori esterni e resistenza all’acqua (in particolar modo, in caso di pioggia). Queste sono solo alcune delle novità che troveremo nella seconda generazione delle cuffie senza fili dell’azienda di Cupertino.

L’uscita del nuovo prodotto della mela morsicata è prevista per il 2019, si legge dal sito Bloomberg, e il costo dovrebbe superare i 179 euro degli auricolari in commercio. La Apple inoltre sta anche lavorando su una custodia di ricarica wireless compatibile con il prossimo caricatore AirPower.

Le novità non sono finite. Le cuffiette senza fili potrebbero avere dei sensori biometrici come per esempio un cardiofrequenzimetro per espandere le proprie offerte di hardware relative alla salute, oltre l’Apple Watch.