Tg Diregiovani – Edizione del 26 giugno 2018

Nelle News: Wind Music Awards, questa sera su Rai 1-Elio e le Storie Tese per il riciclo con La canzone circolare-J Balvin è l’artista più ascoltato su Spotify-Arriva il merchandise ufficiale di Fortnite-Kepler scopre 78 nuovi esopianeti

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Wind Music Awards, questa sera su Rai 1

Dopo il successo delle prime due puntate, tornano oggi in prima serata su Rai 1 i Wind Music Awards. Il terzo appuntamento, che sarà condotto da Federico Russo e Marica Pellegrinelli, raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due serate. Laura Pausini, Alvaro Soler, Emma, Coez, Ghali, Fabrizio Moro e Ultimo, Lo Stato Sociale, Dark Polo Gang, sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona.

Elio e le Storie Tese per il riciclo con La canzone circolare

Elio e le Storie Tese corrono in aiuto di Legambiente. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, artisti e cittadini, sul tema dell’economia circolare e del riciclo, coinvolgendoli in prima persona. La band ha così lanciato ‘La canzone circolare’, il primo brano che potrà essere suonato e ripreso all’infinito, come una lattina di alluminio che può essere riciclata per sempre. Una canzone surreale che invita a prestare più attenzione alla raccolta differenziata.

J Balvin è l’artista più ascoltato su Spotify

J Balvin sorpassa Drake negli streaming di Spotify. L’artista colombiano, con la sua musica, ha ufficialmente superato i 48 milioni di ascolti mensili a livello globale. Solo l’ultimo singolo X, insieme a Nicky Jam, ha raggiunto più di 327 milioni di ascolti. Numeri da capogiro che si inseriscono nel trend positivo in cui la musica latina è coinvolta. Secondo Spotify, infatti, gli ascolti dal 2017 sono cresciuti del 110%.

Arriva il merchandise ufficiale di Fortnite

Sono oltre 125 milioni i giocatori nel mondo di Fortnite Battle Royale. Numeri impressionanti per il videogioco di Epic Game, che cavalca l’onda del successo lanciando il merchandise ufficiale. In collaborazione con Amazon e Spreadshirt, sono disponibili da oggi diversi accessori e una linea di abbigliamento ispirati al titolo. Nel frattempo, si amplia l’offerta di gioco di Fortnite. Con un comunicato ufficiale, Epic Games ha annunciato grandi novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo.

Kepler scopre 78 nuovi esopianeti

Mentre si prepara al pensionamento, Kepler continua il suo lavoro di cacciatore di pianeti. Grazie all’estensione della missione K2, un team di ricercatori del MIT ha scandagliato 50mila stelle scoprendo 78 potenziali esopianeti. Il nuovo catalogo comprende 30 papabili mondi e 48 eventi più ambigui che possono essere pianeti o falsi positivi. Il telescopio spaziale Kepler ha scoperto oltre 2000 pianeti extrasolari, ma la sua missione si avvicina al termine a causa della scarsità del carburante, che a breve esaurirà del tutto.