Bianca Atzei e Francesco Monte, è davvero amicizia tra loro?

ROMA – Instagram è il luogo adatto per animali carini e coccolosi, per influencer e fashion blogger, per vip e per il gossip. Nelle ultime ore infatti due scatti hanno scatenato l’Alfonso Signorini che è in ogni utente della rete. I protagonisti delle foto sono Bianca Atzei e Francesco Monte.

Nel profilo Instagram di Francesco Monte compare uno scatto in cui appaiono lui e la cantante che si scambiano un tenero bacio sulla guancia. Nella didascalia, un in bocca al lupo da parte dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez per il nuovo pezzo dell’Atzei, Risparmio un sogno.

Lei, invece, scrive: “Bello l’amico mio“. Ma i due sono davvero amici o qualcosa bolle nei loro corpi? C’è chi tra gli utente del web ha insinuato, oltre una possibile relazione tra i due, il fatto che Bianca Atzei abbia pubblicato quella foto per far ‘rosicare’ Max Biaggi.