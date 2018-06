CampusBand 2018, tutti i vincitori della terza edizione

ELISA LAMEDICA vince la terza edizione!

Sul podio salgono i DIADE tra le band in concorso

DAVIDE RASETTI è il migliore tra gli interpreti

Svelati i nomi dei vincitori della terza edizione del “CampusBand Musica&Matematica”, contest rivolto a tutti gli studenti: cantautori, interpreti e i gruppi musicali che si sono formati nelle scuole e nelle università italiane. La vincitrice assoluta del concorso è la cantautrice Elisa Lamedica. Migliore band Diade e migliore interprete Davide Rasetti.

Sabato 23 giugno al Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della rassegna “Estate Sforzesca”, voluta dal Comune di Milano, si è svolta la finale del concorso Campusband. Tantissimi fan hanno assistito alla serata con grande partecipazione per sostenere l’esibizione dei 12 finalisti (4 della categoria “Gruppi”, 4 della categoria “Cantautori” e 4 della categoria “Interpreti”).

Insieme a loro sul palco sono saliti gli ospiti musicali: Dear Jack, Nesli, Paolo Jannacci e The Dreams Of Lady V., la band vincitrice della seconda edizione del concorso. Hanno presentato la serata Francesca Cheyenne e Paolo Cavallone di Rtl 102.5.

La vincitrice assoluta che ha raggiunto il massimo dei voti è Elisa Lamedica (Monza – Lombardia). Come da regolamento, la giovane cantautrice ha vinto un contratto discografico per la realizzazione e distribuzione del suo inedito “Can’t hold this vibe” con il relativo video.

Un’altra gran bella notizia è che tra le band i voti piu’ alti sono stati assegnati a Diade. Un duo composto da Gabriel Guglielmini e Martina Cirri (Palermo – Sicilia). Presentati al concorso con il loro brano “Ti capita mai”, come premio, i ragazzi hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare uno dei corsi del C.P.M. Centro Professione Musica di Franco Mussida.

Per la categoria “Interpreti”, novità di questa edizione, il migliore è stato il pianista ed il sassofonista Davide Rassetti (Teramo – Abruzzo), che ha proposto nella finale la composizione “Zelmira”. Il musicista si è aggiudicato una borsa di studio presso il Centro Europeo di Tuscolano di Mogol.

I concorrenti sono stati valutati da una commissione di esperti, composta dal direttore artistico del concorso Mario Lavezzi, e dagli “addetti ai lavori” tra cui: Davide D’Aquino, responsabile Comunicazione e Promozione di Artist First, Andrea Laffranchi, giornalista e critico del Corriere della Sera; Riccardo Bozzi, scrittore e giornalista del Corriere della Sera-ViviMilano; Luca Dondoni, giornalista e critico de La Stampa e speaker di Rtl 102.5 e Alice Pani del portale Diregiovani.it. La presenza di una giuria popolare scelta tra il pubblico e un notaio, hanno garantito la regolarità delle votazioni.

Tutti i partecipanti hanno dimostrato un altissimo livello di preparazione e avranno la possibilità di candidarsi anche l’anno prossimo.

“Campusband Musica e Matematica” è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, organizzato dalla Onlus “La partita del cuore – Umanità senza confini”, con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Rtl 102.5 e Corriere della Sera-ViviMilano e l’agenzia di stampa Dire-Diregiovani.