Tempation Island 2018, riprese rinviate causa maltempo

ROMA – Slitta la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island.

Il programma targato Canale 5 e guidato da Filippo Bisciglia sarebbe dovuto partire il 5 luglio in prima serata, ma a causa del maltempo le registrazioni delle puntate sono state rinviate e con queste anche la messa in onda sul canale Mediaset. La prima puntata dovrebbe essere trasmessa il 9 o il 12 luglio.

Gemma Galani confidente e Gianmarco Onestini escluso

Gemma Galgani, veterana di Uomini & Donne Over, farà parte del cast del docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi in veste di confidente. Il bersaglio preferito di Tina Cipollari incontrerà le coppie per dispensare consigli sull’amore e indirizzare i concorrenti verso la via della riappacificazione.

L’avventura per Gianmarco Onestini è finita. Qualcuno si starà chiedendo, “chi è Gianmarco Onestini?“. Il ragazzo è il fratello di Luca Onestini: ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini & Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, grazie a cui ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Ivana Mrazova.

Onestini, tra i tentatori di Temptation Island insieme a Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi, ex naugrafo dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi), è tornato a casa. Ancora non è stata comunicata la motivazione.