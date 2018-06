ROMA – Parte Arena Mamiani, l’iniziativa del liceo classico di Roma che dal 28 giugno animera’ il cortile dell’istituto con la proiezione di celebri pellicole cinematografiche.

Tutti i giorni, fino al 31 luglio, il cinema serale sara’ protagonista dello storico liceo. Si parte giovedi’ con ‘Subircon’, il film diretto da George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore. Poi sara’ la volta de ‘L’ordine delle cose’ (venerdi’), ‘The Place’ (sabato) e ‘Smetto quando voglio ad honorem’ (domenica).

In alcuni casi la proiezione dei film vedra’ anche la partecipazione del cast, come per ‘Orecchie’, di Alessandro Aronadio e ‘Come te nessuno mai’ di Gabriele Muccino, in programmazione per mercoledi’ 4 luglio alle 21.15.

Prevista la presenza del cast anche per le proiezioni di ‘Oltre la linea gialla’, ‘Macbeth neo film opera’ e del cortometraggio ‘Cristallo’. La proiezioni di ‘Sconnessi’, invece, sara’ accompagnata dal commento del regista, Christian Marazziti.

Ma nel menu’ della programmazione compaiono anche prestigiosi titoli stranieri come ‘The Post’ e la commedia ‘Come un gatto in tangenziale’ di Riccardo Milani. Tutto il palinsesto e’ consultabile sul sito dell’istituto.