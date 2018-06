27 giugno 1980: strage di Ustica, cosa accadde 38 anni fa

Il 27 giugno 1980, alle ore 20.59’45”, un DC9 della compagnia privata italiana ITAVIA sparisce dagli schermi radar senza trasmettere alcun segnale di emergenza.

L’aereo era stabilizzato in crociera a 7.600 metri di quota, lungo l’aerovia “AMBRA 13” quando improvvisamente, senza lanciare alcun allarme, precipita nei pressi del punto “CONDOR”, tra le isole di Ponza ed Ustica, inabissandosi nella cosiddetta “Fossa del Tirreno”, profonda oltre 3.500 metri.

Tra passeggeri ed equipaggio, persero la vita 81 persone.

14 erano bambini.

I relitti ed i pochi corpi recuperati testimoniano che l’aeroplano è esploso in volo, destrutturandosi in due tronconi principali.

Tre sono le ipotesi che sono state di volta in volta avanzate sulla strage di Ustica: cedimento strutturale dell’aereo, una bomba nella toilet di coda, un missile che per errore colpisce il DC9.

38 anni dopo, nessuna di queste ipotesi è stata ancora provata.

Strage di Ustica, cosa accadde 36 anni fa?

Che cosa abbia causato l’incidente dell’Itavia DC-9 durante il volo da Bologna a Palermo è ancora uno dei misteri più duraturi per l’Italia.

Alcuni hanno sostenuto che una bomba fosse esplosa a bordo; altri ipotizzarono che il DC-9 fosse rimasto vittima del fuoco incrociato di un duello aereo militare.

USA e NATO negarono l’attività militare nei cieli quella notte.