Tg Diregiovani – Edizione del 27 giugno 2018

Tg News: TEMPTATION ISLAND, MANESKIN A OTTOBRE L’ALBUM DI DEBUTTO, GOOGLE WIFI ANCHE IN ITALIA, VILLA ADA 2018, SPIDERMAN HOMECOMING 2

Nuova edizione del Tg Diregiovani

TEMPTATION ISLAND, DAL 9 LUGLIO SU CANALE 5

Il 9 luglio andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Il programma targato Canale 5 e guidato da Filippo Bisciglia sarebbe dovuto partire il 5 luglio in prima serata, ma a causa del maltempo le registrazioni delle puntate sono state rinviate e con queste anche la messa in onda sul canale Mediaset. A fare da sfondo al docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sarà un resort nel cuore della Sardegna.

MANESKIN, ESCE A OTTOBRE L’ALBUM DI DEBUTTO

Momento d’oro per i Maneskin. La band romana rivelazione di X Factor ha confermato su Instagram l’uscita dell’album d’esordio, negli store da ottobre 2018. Continuano, nel frattempo, gli appuntamenti con i live europei. Dopo essersi esibiti all’Hurricane Festival di Scheeßel, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saliranno sul palco del festival O Son Do Camino di Santiago De Compostela il 30 giugno. Il 10 novembre, invece, partirà il tour ufficiale per promuovere l’album di debutto.

GOOGLE WIFI DISPONIBILE ANCHE IN ITALIA

Un unico segnale, uniforme e potente. E’ questa la principale caratteristica di Google Wifi, il router di Big G finalmente disponibile anche in Italia al prezzo di 139 euro. Dopo aver portato nelle nostre case l’assistente intelligente, la società di Mountain View rilancia con la rete senza fili modulare, che si adatta alle esigenze dell’utente. Collegandosi al modem, Google Wifi diventa un punto di accesso che connette automaticamente i dispositivi alla banda con il segnale più forte, senza dover cambiare rete o stanza.

VILLA ADA 2018, CONFERMATE TUTTE LE DATE

Confermate tutte le date in calendario di ‘Villa Ada – Roma incontra il mondo’. I concerti previsti si terranno regolarmente nell’isolotto del parco. Ieri, l’inizio dei live che animeranno l’Estate romana fino al 4 agosto. Il 3 luglio Galeffi e Mox, il 5 luglio Willie Peyote, il 10 luglio i Pinguini Tattici Nucleari, il 25 luglio Nitro e il 28 luglio Tedua. Questi sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco.

SPIDERMAN HOMECOMING 2, A LUGLIO INIZIANO LE RIPRESE

Inizieranno tra due settimane, a Londra, le riprese del sequel di Spiderman Homecoming. La pellicola, in arrivo a luglio 2019, si intitolerà Spider-Man: Far From Home. A confermarlo Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Secondo i rumors, oltre al protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di Zia May, dovrebbe arrivare anche Jake Gyllenhaal. L’attore dovrebbe interpretare il ruolo di Mysterio, l’antagonista di Spiderman.