Grande Fratello, Veronica Satti e la compagna presto all’altare

ROMA – La partecipazione al Grande Fratello 15 ha regalato a Veronica Satti grandi emozioni: prima tra queste, la riconciliazione con il padre, Bobby Solo. Padre e figlia si rivedranno dopo che il cantante terminerà il suo tour in America.

Per la Satti però è tempo di “mettere su famiglia” con la sua Valentina. Le ragazze sono in cerca di un appartamento a Roma per andare a vivere insieme perché Veronica abita a Genova, la compagna nella Capitale. Nei loro programmi ci sono due abiti bianchi, un anello e fiori d’arancio.

Le due, infatti, sono state paparazzate dal settimanale DiPiù fuori da una gioielleria: Valentina le ha regalato un anello di fidanzamento. Presto, convoleranno a nozze.