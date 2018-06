A Senigallia è festa per il CaterRaduno di Rai Radio2

Negrita, Bennato, Arisa e la Banda Osiris per la ventesima edizione del festival di musica e solidarietà al via domani pomeriggio.

Roma – Senigallia in festa per la ventesima edizione del CaterRaduno di Rai Radio2.

Riflettori accesi sul festival da domani pomeriggio, 28 giugno, con la prima diretta di Caterpillar dalle 18:30 che vedrà protagonisti Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati e Marta Zoboli. E poi musica, incontri e solidarietà per un festival lungo tre giorni che da sempre sposa un progetto etico quest’anno dedicato a Libera: l’Associazione Fondata da Don Ciotti che riceverà i contributi del CaterRaduno per dare vita a Linea Libera, il primo numero verde dedicato all’ascolto e all’accompagnamento delle persone che segnalano e denunciano fenomeni corruttivi.

Venti edizioni, più di 100 concerti, circa 1 milione di presenze in questi anni di piazza e solo lo scorso anno 3 milioni di visualizzazioni raggiunte sulla pagina facebook di Rai Radio2. Il festival targato Caterpillar Radio2 è nella cittadina marchigiana una vera istituzione.

La festa continua il 29 e 30 giugno, venerdì si parte alle prime luci dell’alba con ‘Caterpillar AM’, dalle 6 alle 7.30, in diretta da Piazzale della Libertà con Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Claudia De Lillo e Cinzia Poli. Il sole sorgerà al suono dalla voce di Arisa e proseguirà con un saluto al sole collettivo guidato da un maestro yoga. Ci sarà spazio anche per più piccoli, con ‘Rai Porte Aperte’, il progetto di Direzione Comunicazione Rai per studenti di tutte le età, che permette ai giovani di scoprire i mestieri della radio e della tv. Alle 18.30 Radio2 sarà di nuovo in diretta con ‘Caterpillar’, in attesa del grande concerto della sera: sul palco del Foro Annonario, dalle 22, sarà la volta di Negrita, live e in diretta su Radio2. Sabato poi, alle 11, il ‘CaterRaduno’ si sposterà al Teatro La Fenice, con ‘Le Risorse Umane, Back to The Future’, monologhi eccellenti sul nostro imminente futuro, raccontato da chi sa vedere lontano. Una mattinata con il comico Paolo Hendel, Vera Gheno, sociolinguista, Silvia Pozzi, sinologa e traduttrice, Saverio Raimondo, stand up comedian, Caterina Avanza, responsabile politiche europee, Antonio Di Bella, direttore Rainews24 e le illustrazioni live di Cinzia Poli di Caterpillar Am. Alle 18.30, dopo il successo dello scorso anno con Eugenio Finardi, torna il grande flash mob targato Radio2: in Piazza Garibaldi, si raccoglieranno fondi a favore di Libera, con bande provenienti da tutta Italia, che intoneranno ‘Vengo anch’io. No, tu no’ di Enzo Jannacci, condotti dalla Banda Orisis. Con loro anche Don Tonio Dell’Olio e la Banda Musicale Città di Senigallia diretta dal Maestro Pietro De Gregorio e dieci bande marchigiane. Alle 22 tutti al Foro Annonario per il ritorno al ‘CaterRaduno’ di Edoardo Bennato.

Il ‘CaterRaduno 2018’ sarà interamente on air sulle frequenze di Rai Radio2, online su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali su Facebook, Twitter e Instagram di @RaiRadio2. I concerti saranno tutti in diretta video sulla pagina facebook di @Radio2Rai