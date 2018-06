Le videochat di gruppo sbarcano su Instagram

ROMA – Ultimamente non smette di rinnovarsi Instagram. Il social fotografico, dopo aver introdotto la sua tv personale IGTV, ha appena lanciato le videochat di gruppo. Un modo per comunicare con i propri followers in tempo reale.

Come attivare la videochat

La videochat è disponibile nella sezione Direct, quella dei messaggi privati. A segnarla l’icona di una videocamera che si trova in alto a destra nella chat di ogni contatto.

Avviando la videochiamata, è poi possibile aggiungere fino a tre persone per creare la chat di gruppo. Con i prossimi aggiornamenti, il numero dei partecipanti potrebbe essere aumentato a più di quattro. Instagram, infatti, ha lasciato intendere la sua volontà di ampliare la funzione.

Durante la videochat è possibile comunque continuare ad usare l’applicazione, minimizzando la finestra della chiamata. È anche possibile disattivare l’audio qualora non si volesse ricevere notifiche.