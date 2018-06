Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 28 giugno

Il 28 giugno è il 179º giorno del calendario gregoriano. Mancano 186 giorni alla fine dell’anno

ROMA – Il 28 giugno è il 179º giorno del calendario gregoriano. Mancano 186 giorni alla fine dell’anno. È l’unico giorno dell’anno composto da due numeri perfetti differenti. Il 6 giugno è invece l’unico giorno composto dallo stesso numero perfetto.

28 giugno: i fatti del giorno

Il 28 giugno del 1846 Adolphe Sax inventa il sassofono. In questo giorno del 1914 Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sofia vengono uccisi dal nazionalista serbo Gavrilo Princip; l’episodio diventa il casus belli della prima guerra mondiale. Nel 1946 Enrico De Nicola è eletto Capo provvisorio dello Stato italiano. In questo giorno del 1969 a New York inizia la rivolta di Stonewall. Per tre giorni la protesta di gay e transessuali dilaga nel quartiere gay della città.

Il 28 giugno del 1990 in un museo di Den Bosch, nei Paesi Bassi, vengono rubati tre dipinti di Vincent van Gogh. Sette anni più tardi, nel 1997, il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell’orecchio del suo avversario, Evander Holyfield. È il 2006 quando il cestista italiano Andrea Bargnani viene scelto come numero 1 dai Toronto Raptors nel draft NBA. È la prima volta nella storia del basket professionistico statunitense che la prima scelta assoluta del draft sia europea.

Buon compleanno a…

John Cusack (attore), Sabrina Ferilli (attrice), Marco Columbro (conduttore).

Si festeggiano oggi…

Sant’Argimiro di Cordova, martire, Sant’Attilio martire,Sant’Erlembaldo Cotta, martire.