Francesco Gabbani in tour per non stare troppo lontano dai palchi

ROMA – “Mi fa soffrire stare lontano dai live”. Francesco Gabbani torna in tour per sei date estive. Una parentesi che spezza la pausa presa dal cantante lo scorso gennaio e “interrompe” (solo per poco) i lavori per il nuovo disco per cui l’interprete di Occindentali’s Karma si sta prendendo tutto il tempo necessario.

Così la necessità di tornare sui palchi. “Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione – ha detto il cantante -. Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. È quella la vera vita per un musicista”.

Il vincitore di Sanremo 2017 si esibirà in speciali location all’aperto, tra cui figura anche il Teatro Antico di Taormina. Ad accompagnare Gabbani sul palco, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).



Riguardo il mini tour, Gabbani, ha detto: “Stiamo studiando una scaletta in parte differente, rispetto al tour dell’estate scorsa, con un allestimento arricchito di luci e di effetti visivi. Non vedo l’ora di tornare a divertirmi con i miei fan, per poi portare quel calore e quella carica energetica nel nuovo disco che sto preparando”.

Per info biglietti QUI