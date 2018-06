Cronisti si diventa, a Bologna 5 giorni di summer school targata ‘Dire’

BOLOGNA – Cinque giorni di esercitazioni pratiche insieme ai giornalisti dell’agenzia Dire e ad altri professionisti dell’informazione per avvicinare i giovani al giornalismo e regalare loro una full immersion nel mondo dell’informazione, non più solo come fruitori ma anche come produttori di notizie.

L’obiettivo è quello di offrire alle ragazze e ai ragazzi una visione a 360 gradi del lavoro del giornalista, proponendo una panoramica sulle diverse tecniche di produzione e diffusione di informazione. Un’opportunità che darà agli studenti la possibilità di capire meglio alcuni importanti meccanismi della nostra società e, perché no, di valutare questo lavoro come futuro percorso professionale.

Valida per l’alternanza scuola-lavoro e come stage (riconoscimento di 40 ore di attività), la summer school della Dire per le scuole del Nord Italia si terrà dal 2 al 6 luglio e le lezioni si svolgeranno nella sede di Dynamo – La velostazione di Bologna,(via Indipendenza 71/Z, 40121).

La summer school è gratuita e rivolta a studenti dai 16 ai 19 anni compiuti. Gli studenti non residenti a Bologna dovranno farsi carico delle spese di viaggio e alloggio. Non è richiesta una formazione specifica e non è necessario aver partecipato in precedenza al progetto di giornalismo La Scuola Fa Notizia dell’Agenzia Dire.

Al termine della summer school verrà consegnato un attestato di partecipazione valido per i crediti formativi e per l’alternanza scuola lavoro laddove siano attive convenzioni specifiche tra le scuole di appartenenza e l’agenzia di stampa Dire.

Qui la pagina facebook dell’evento